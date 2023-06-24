Мятеж Пригожина: захвачен Ростов, он требует выдать ему Шойгу и Герасимова (видео)

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ЧВК «Вагнера» контролирует все военные объекты Ростова — в том числе аэродром и штаб Южного военного округа, заявил глава ЧВК Евгений Пригожин.

«Начальник генерального штаба сбежал отсюда, как только узнал, что мы подходим к зданию [штаба]», — утверждает основатель ЧВК Вагнера.

При этом он настаивает, что не мешает выполнению боевых задач российской армии, связанных с войной с Украиной:

«Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно. Проблем никаких нет, санитарные борта уходят. Все, что делается — это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам».

«Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в три-четыре раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается — это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в некоторые дни составляют до тысячи человек — это убитые, без вести пропавшие, раненые и отказники», — приводит его слова «Медуза».