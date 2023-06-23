Психолог объяснила, почему Макрон мечтает о телефонном звонке от Путина

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Психолог Наиля Бирарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон часто говорит о своих телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным из-за «желания показать значимость», сообщает «Абзац».

По словам Бираровой, эти телефонные звонки помогают Макрону доказать свою значимость.

«Звонки президенту Франции нужны для того, чтобы доказать обществу, своим коллегам из других стран и самому себе свою значимость и нужность. Таким образом, получая огромную реализацию от своих действий, якобы он при деле», – заявила она.

Психолог также добавила, что Макрону «было бы приятно», если бы ему позвонил Путин.

«В ситуации со звонками нашему президенту у Макрона присутствует конкурентная борьба двух значимых президентов, двух значимых стран. Конечно, Макрону было бы очень приятно, если бы Владимир Владимирович до него снизошёл и ему позвонил. Несмотря на то что ему это нужно и важно, он не может обуздать эго и гордыню и сделать первый шаг», – подытожила Бирарова.