Господа европейцы, поменьше говорите о демократии, особенно в присутствии азербайджанских беженцев

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Так называемая цивилизованная Европа продолжает демонстрировать «чудеса демократии». Если быть точным, избирательной «демократии». Ни для кого не секрет, что Запад, в данном случае речь идет о его европейском полюсе, при подходе к той или иной проблеме давно уже взял на вооружение пресловутые двойные стандарты. В большинстве случаев «отцы демократии» руководствуются не принципами Фемиды, а поступают согласно латинскому выражению: «Что позволено Юпитеру, то не дозволено быку».

Азербайджан, переживший две Карабахские войны, как ни одна страна в мире, вкусила все прелести западной «демократии». После первой Карабахской войны, итоги которой были для нас печальны, Азербайджан остался один на один с оккупированными землями, миллионом беженцев и вынужденных переселенцев и …европейской «демократией».

На протяжении почти трех десятков лет зарубежные «демократы» уравнивали агрессора – Армению с жертвой агрессии – Азербайджаном. При этом, словно в насмешку, говорили о мире, каких-то правах человека, свободе слова и прочей «демократической» дребедени. И никоим образом не реагировали и не «видели» нарушение прав почти миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переслеенцев, оставшихся без родного очага благодаря горячо любимой Европой Армении.

Впрочем, спустя годы справедливость восторжествовала. Без всяких заморских «демократических» заморочек. Азербайджан победил в 44-дневной войне, вернул значительную часть своих земель. И не далек тот день, когда в Ханкенди будет развеваться триколор Азербайджана, а не половая тряпка с изображением тетриса сепаратистского режима. Медленно, но верно на освобожденных землях восстанавливается инфраструктура, в родные дома возвращаются азербайджанские вынужденные переселенцы. Одним словом, жизнь постепенно налаживается. Однако наряду с этим, все еще остается нерешенным вопрос возвращения в родные дома азербайджанских беженцев из Армении, который носит долгосрочный характер.

Именно данная проблема обсуждалась на мероприятии Общины Западного Азербайджана, которое состоялось 20 июня, и было приурочено ко Всемирному дню беженцев. На мероприятие были приглашены представители таких стран, как Германия, Испания, Португалия, Франция, Греция, Эстония, Бельгия, Италия. Согласитесь, что ни страна, то образец демократии. Страны, которые частенько, якобы преподают нам уроки «демократии», бьются в истерике, негодуя и патетически закатывая глаза по поводу нарушения прав человека в Азербайджане. И вот вроде им выпал шанс наглядно показать и доказать, что права человека, в данном случае беженцев, для них не пустой звук. Дата тоже соответствующая – Всемирный день беженцев.

Но, как оказалось, азербайджанские беженцы, по европейским меркам, не подпадают под эту категорию. Ни один представитель из вышеупомянутых стран не соизволил принять участие на данной встрече. Без всякой на то причины. Их примеру последовало и представительство ЕС в Азербайджане, «демократично» проигнорировав приглашение.

Но у этой «демократии» есть и обратная сторона. С армянским оттенком. Европейские дипломаты в соседней стране всерьез обеспокоены судьбой «армян Сюника», которым житья нет от «злых» азербайджанцев. Они печалятся по поводу несуществующего гуманитарного кризиса в Карабахском регионе, горюют из-за «геноцида» карабахских сепаратистов, который при этом никак не сказался на цифре, постоянно озвучиваемой армянской стороной перед международными организациями: за время проведения экоакции (с декабря 2022 по 23 апреля 2023 года) плотность населения Ханкенди не изменилась – «120 тысяч человек» …

Достаточно вспомнить недавнюю поездку к Лачинской дороге главы комиссии Европарламента по обороне и безопасности Натали Луазо в сопровождении главы наблюдательной миссии Евросоюза Маркуса Риттера. Они так же, как и их коллеги, совершившие поездку на границу, тщательно рассматривали через бинокль азербайджанские позиции, Лачинскую дорогу, пытаясь воочию убедиться в том, как азербайджанцы «убивают, насилуют, в лучшем случае, выгоняют» армян из Карабаха. Все же надуманный религиозный фактор армяно-азербайджанского конфликта дает о себе знать. Несмотря на то, что противостояние носит исключительно политический характер, вытекающий из территориальных притязаний Армении, в христианской Европе рассматривают мусульманский Азербайджан через призму вражды.

Понятное дело, что первую скрипку в вопросах политики ЕС в нашем регионе пытается играть Франция. Мягко говоря, необъективная и предвзятая позиция Парижа к Азербайджану общеизвестна. Щупальца армянского лобби проникли во все сферы общественно-политической жизни Франции, вплоть до Елисейского дворца. К сожалению, под тлетворное влияние Франции попали и такие страны, как Германия, Эстония, Италия.

Весь парадокс в том, что в экономической плоскости проблем у Европы с Азербайджаном нет. Сегодня на фоне обострения газовой войны России с Европой азербайджанский газ все больше становится «спасательным кругом» для «старого континента». Сотрудничество, а соответственно и поставки азербайджанского газа в Европу с каждым годом набирают обороты.

В настоящее время в ЕС азербайджанский газ покупают Италия, Греция, Болгария и Румыния. Заметьте, из них две страны, которых судьба азербайджанских беженцев абсолютно не интересует. Только не следует забывать, что игнорирование европейцами прав наших беженцев может негативно сказаться на их газовой политике. Естественно, Азербайджан вполне самодостаточен, чтобы решать свои проблемы, в том числе и касающиеся беженцев. Но возмущает тот факт, что эти страны пытаются проводить для нас «мастер-классы по демократии», в то время, как сами игнорируют один из ее краеугольных камней – права человека.

А потому, господа европейцы, поменьше говорите о «демократии». Особенно, в присутствии азербайджанских беженцев…

Фарид Теймурханлы