Израиль начал подготовку к военной операции против Ирана еще в 2010 году, сообщает британская газета The Times со ссылкой на утекшие документы израильской разведки.

Израильские спецслужбы на протяжении нескольких лет через агентов в Иране отслеживали развитие иранской ядерной и ракетной программ, сообщает The Times. Им удалось установить точное расположение центров по производству центрифуг в Тегеране и Исфахане, а также собрать подробные данные об объекте в Натанзе. По оценкам разведки, к концу 2024 года Иран приступил к разработке ядерного оружия. Кроме того, Тегеран планировал увеличить выпуск дальнобойных ракет до 1 000 единиц в год, доведя общий арсенал до 8 000. По данным издания, израильские агенты заранее побывали на объектах, по которым впоследствии были нанесены удары.