Мухаммед Сафаров, член азербайджанской семьи, подвергшейся рейду силовиков в Екатеринбурге, рассказал о жутких подробностях облавы: силовики ворвались в дом на рассвете, избивали металлическими ремнями, пытали током и угрожали отправить на войну в Украину. Спасти пострадавших удалось лишь после вмешательства главы азербайджанской диаспоры в городе.

Около 05:00 27 июня сотрудники ОМОН совершили налет на дома азербайджанцев в российском Екатеринбурге.

По его словам М.Сафарова, люди в масках взломали дверь квартиры:

«В самом начале я услышал стук в дверь. Мама сказала, что это, наверное, участковый. Посмотрев в глазок, я увидел около 20 человек в масках. Они сказали, что сосчитают до трех, и если мы не откроем дверь, то они её выломают. Не успел я открыть, как силовики ее выбили и ворвались внутрь.

Войдя в квартиру, они уложили всех на пол, надавили ногами нам на спины и сняли с себя ремни с металлическими элементами. Меня, моего брата и отца полностью раздели и начали жестоко избивать ремнями. Никто нам ничего не объяснял. Около 40 минут они измывались над нами в нашем собственном доме. Затем всех троих, волоча по земле, притащили к микроавтобусу ГАЗель и бросили рядом. В результате этого я подвернул ногу, сказал им, что не могу идти. Они снова начали меня избивать, причитая, что я должен встать, иначе они меня убьют. Нас взяли всех троих за шкирку и затащили в машину, бросили нас лицом в пол и прижали».

Пострадавший добавил, что избиения не прекращались даже по пути в полицейский участок, передает Оxu.az.

«Меня с братом поместили в одну камеру, отца — в другую. Сразу после этого они начали пропускать электрический ток через наши тела. Били током, избивали, пытали. Спрашивали, знаем ли мы Пашаева, говорили о произошедшем в 2001 году. Больше ничего не спрашивали, только измывались над нами. Я сказал им, что 1997 года рождения и во время того инцидента, мне было четыре года. Но они все твердили, что я мог что-то услышать из разговоров отца, и чтобы признался.

Заявили, что либо забьют нас до смерти, либо отправят на войну в Украину. Я сообщил, что в 2018 году проходил военную службу как гражданин России. Мне ответили, что это не имеет значения. После этого снова продолжили бить током. Через какое-то время нас с братом разлучили, меня уложили в коридоре. Они наносили мне удары по голове, телу, животу и проходились по мне», — поделился М.Сафаров.

После этого, по словам Мухаммеда, ему еще один раз пригрозили отправкой в зону боевых действий:

«Они оформляли документы, чтобы послать нас с братом на фронт. Сказали, или я умру в Украине, или меня забьют до смерти в участке. Тогда же пришел председатель Азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский и буквально спас нас. Иначе нас отправили бы на войну. Шахин муаллим сумел договориться и вызволить нас с братом. Сейчас мне трудно ходить».