В Эчмиадзине произошла потасовка между священнослужителями и силовиками, пытавшимися проникнуть в резиденцию Католикоса.

Спецназ Службы национальной безопасности Армении в масках вошёл на территорию резиденции главы Армянской апостольской церкви — Католикоса всех армян Гарегина II.

Иеромонах Асогик Карапетян в соцсетях заявил, что духовенство готово к аресту. По его словам, сотрудники СНБ окружили резиденцию, и атмосфера внутри остаётся напряжённой.

Католикос Гарегин II вышел лично, чтобы успокоить священнослужителей и избежать эскалации.

Ситуация развивается на фоне громкого заявления премьер-министра Никола Пашиняна, сделанного ранее. Он заявил, что в Армении была предотвращена попытка госпереворота. По словам главы правительства, силы безопасности сорвали действия оппозиционного движения «Священная борьба», которое готовило насильственный захват власти.