Планируется проведение консульских консультаций между министерствами иностранных дел Украины и Азербайджана. Об этом в своем аккаунте в социальной сети написал находящийся с визитом в Азербайджане директор Департамента консульской службы МИД Украины Владислав Каневский.

Он выразил надежду, что предстоящие договорённости, достигнутые в ходе консультаций, будут способствовать усилению консульской защиты соотечественников, проживающих за рубежом, а также станут очередным шагом на пути укрепления стратегического партнёрства между его страной и Азербайджаном.