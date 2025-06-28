Вертолет сбросил тысячи долларов на улицы Детройта по последней воле умершего бизнесмена. Деньги моментально начали собирать пешеходы и водители, что вызвало остановку движения на шестиполосной дороге на полчаса, сообщает Detroit News.

Инцидент произошел накануне, около 13:00 в Восточном Детройте, в районе Грэтиот-авеню и Коннер-стрит.

Местная жительница Лиза Найф рассказала, что умирающий владелец близлежащей автомойки выказал последнее желание: раздать все его деньги людям, сбросив с вертолета. Недавно он умер от болезни Альцгеймера и волю покойного осуществили.