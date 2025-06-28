Азербайджанская художница Маргарита Керимова-Соколова удостоена престижной международной премии «Леонардо да Винчи» за портрет Хуршидбану Натаван, дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу хана Джаваншира. Церемония вручения награды состоялась на выставке в Национальном музее науки и техники в Милане.

Как отмечается, созданный ею портрет был художественным воплощением образа Натаван, описанного в пьесе «Ход конём». Работа впервые была представлена 23 мая 2025 года в Азербайджанском культурном доме в Праге на выставке «Пилигримы искусства», приуроченной ко Дню независимости Азербайджана и 140-летию со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибекова.