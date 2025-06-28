С 23 по 27 июня в Белграде состоялась первая программа обмена опытом между Аудиовизуальным советом Азербайджана, Регуляторным органом Сербии по аудиовизуальным и электронным медиа (REM), а также Высшим советом радио и телевидения Турции (RTÜK).

Основной целью программы стало углубление сотрудничества в сфере регулирования аудиовизуальных медиа, обмен передовыми практиками и создание условий для взаимного обучения, сообщили в Аудиовизуальном совете Азербайджана.

В рамках программы участники обменялись мнениями и практическим опытом по мониторингу аудиовизуальных медиа, анализу контента, соответствующему законодательству и правовым механизмам, регулирующим принципам и медиа-политике.

Помимо этого представители Азербайджана и Турции посетили несколько сербских теле- и радиоканалов, общественного вещателя, а также Национальный телецентр.

Эта программа стала первой фазой трехстороннего сотрудничества и обмена опытом. Известно стороны планируют продолжать проведение аналогичных обменов в дальнейшем.