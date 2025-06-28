Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Пётр Волоковых был вызван в Министерство иностранных дел в связи с нападением на азербайджанцев в Екатеринбурге.

Сообщается, что российской стороне был выражен решительный протест в связи с рейдами 27 июня 2025 года, в ходе которых силами безопасности России в квартирах, где проживают наши соотечественники, были жестоко убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили тяжёлые ранения, 9 человек были арестованы.

«Доведено до сведения российской стороны, что мы ждём расследования вопроса и скорейшего привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших насилие», — говорится в сообщении.