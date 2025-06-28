Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил ввести временный мораторий на оскорбительную риторику в публичных выступлениях. В обращении, размещённом в соцсетях, он призвал к общественному согласию о необходимости перейти к цивилизованному формату обсуждений, опирающемуся исключительно на достоверные факты.

Пашинян предложил установить период с 1 по 5 июля как время для экспериментального отказа от оскорбительной риторики и «гибридных нападок» в общественно-политической сфере. Премьер пообещал воздержаться от использования так называемой «апокрифической» терминологии в течение указанных пяти дней.

«Предлагаю достичь общественного консенсуса о том, что с определенной даты мы прекратим оскорбления и гибридные нападки в общественно-политическо-публичной сфере», – написал он.