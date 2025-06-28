За январь–май 2025 года Азербайджан импортировал 228,5 тыс. тонн фруктов и овощей на общую сумму более $ 165 млy. Это на 7,8% больше по объему и на 14,6% больше по стоимости по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.

Расходы на импорт фруктов и овощей составили 1,7% от общего объема импорта в страну за отчетный период.

В то же время экспорт фруктов и овощей составил 291,4 тыс. тонн (+26,2%) на сумму около $299,3 млн (+19,1%).

Выручка от экспорта данной продукции составила 23,1% от общего экспорта Азербайджана.