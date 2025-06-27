Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац поручил армии подготовить план по дальнейшему сдерживанию Ирана.
В документ войдут:
▪️ сохранение превосходства Израиля в воздухе,
▪️ предотвращение развития ядерной программы Ирана и ракетного производства,
▪️ меры в ответ на поддержку Ираном террористической деятельности против Израиля.
«Предлагаю главе беззубой змеи из Тегерана понять и быть осторожнее: операция “Восходящий лев” была всего лишь рекламой новой израильской политики. После 7 октября иммунитет заканчивается», — заявил Кац.