Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац поручил армии подготовить план по дальнейшему сдерживанию Ирана.

В документ войдут:

▪️ сохранение превосходства Израиля в воздухе,

▪️ предотвращение развития ядерной программы Ирана и ракетного производства,

▪️ меры в ответ на поддержку Ираном террористической деятельности против Израиля.

«Предлагаю главе беззубой змеи из Тегерана понять и быть осторожнее: операция “Восходящий лев” была всего лишь рекламой новой израильской политики. После 7 октября иммунитет заканчивается», — заявил Кац.