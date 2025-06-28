Комиссия по борьбе с лесными пожарами Турции временно запретила до 30 ноября 2025 года посещение лесных массивов 47 провинций страны. После изучения метеорологических прогнозов, данное решение поддержали губернаторы десятков провинций Турции.

На фоне аномальной жары в отдельных регионах Турции, сопряженной с риском лесных пожаров, было решено не допускать людей в зеленые массивы 11 провинций черноморской полосы, 10 провинций региона Мраморного моря, 8 провинций Эгейской полосы, 8 провинций Средиземноморской части, трех провинций юго-востока Анатолии, двух провинций Восточной Анатолии, и пяти провинций Внутренней Анатолии.

Отметим, что в последние дни пожарные ведут борьбу с лесными пожарами в ряде провинций Турции, в том числе, в районе Измира и Сакарьи.