Уполномоченная по правам человека Азербайджана Сабина Алиева направила официальное письмо российскому коллеге — Татьяне Москальковой, а также региональному омбудсмену Свердловской области Татьяне Мерзляковой в связи со зверским убийством пяти человек в результате насилия и пыток, совершенных в отношении азербайджанцев в городе Екатеринбурге.

Об этом Minval сообщили в Аппарате омбудсмена.

В письме отмечено, что этот ужасный инцидент является грубым нарушением прав и свобод человека, в частности права на жизнь и свободу от пыток (статьи 20 и 21 Конституции Российской Федерации). Данный факт также противоречит Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, участником которой является Российская Федерация.

В письме омбудсмен, основываясь на сложившихся отношениях сотрудничества между институтами омбудсменов Азербайджана и России и положениях двустороннего соглашения, просит российского омбудсмена взять вопрос под контроль, провести всестороннее, объективное и прозрачное расследование инцидента, привлечь виновных к ответственности, а также оказать правовую и психологическую поддержку семьям жертв.

Также подчеркивается важность осуществления системного контроля и профилактических мер для предотвращения подобных серьезных нарушений закона.

Азербайджанский омбудсмен выразила надежду, что правовые и институциональные шаги, которые будут предприняты Россией, послужат справедливой правовой оценке данного инцидента и более надежной защите прав иностранных граждан, проживающих в Россиии.