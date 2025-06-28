Задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры проводились в рамках уголовных дел, сообщила представитель МИД России Мария Захарова РБК.

«В рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана», — отметила она.

Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, «заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов», — сказала Захарова.

Следственные действия по упомянутым уголовным делам продолжаются. Более детальную информацию по мере поступления обнародует СК, добавила дипломат.

Баку ранее просил привлечь к ответственности причастных к насилию в отношении азербайджанцев, пятеро из которых были замучены до смерти.