В Россию вновь приходят тревожные новости о наших соотечественниках: в Екатеринбурге, полуофициальной столице уральского региона, начались самые настоящие облавы на азербайджанцев. По официальной версии, правоохранительные органы РФ возобновили расследование убийства, совершённого ещё в 2001 году в кафе, принадлежавшем семье Сафаровых — выходцев из Агдамского района Азербайджана. И начали проводить рейды по квартирам членов семьи Сафаровых, проживающих в различных районах Екатеринбурга. Причём действуют силовики крайне жёстко.

Двое братьев — Зияддин и Гусейн Сафаровы — убиты, ещё четверо в тяжёлом состоянии в больнице. Не берёмся давать оценку, какие тут вскрылись новые обстоятельства, но в любом случае «контрольный выстрел в голову с последующей проверкой документов» — не та тактика, которой можно найти хотя бы теоретическое оправдание. Более того, Сафаровы, ставшие жертвами неприемлемого насилия со стороны ФСБ России, имели российское гражданство и все необходимые документы для проживания на территории РФ. Но, как показывают драматические новости из Екатеринбурга, российский паспорт от полицейского произвола на территории России не защищает — особенно «лиц неславянской национальности».

Неудивительно, что МИД Азербайджана, как сообщал Minval, уже отреагировал на происходящее — и отреагировал жёстко: «Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с гибелью наших соотечественников, серьёзными травмами некоторых из них и задержанием 9 человек в результате рейда ФСБ России на дома азербайджанцев в Екатеринбурге утром 27 июня. Надеемся, что Россия проведёт срочное расследование по данному факту и в кратчайшие сроки привлечёт к ответственности виновных в этом неприемлемом насилии». Как отмечают наблюдатели, такие формулировки, как «неприемлемое насилие», в мидовских документах появляются нечасто.

Не менее важен и политический фон. В России уже не первый месяц продолжаются попытки любыми способами — от шантажа до запугивания — загнать «мигрантов» в качестве пушечного мяса на украинскую войну. В ход идут и репрессии, и налёты силовиков (достаточно вспомнить бастрыкинские рейды по азербайджанским свадьбам), и многое другое. Но куда важнее, что трагедия в Екатеринбурге совпала с масштабной кампанией давления на азербайджанскую диаспору.

А вот об этой кампании надо бы сказать особо. Эта кампания выглядит слишком уж скоординированной, и в неё вовлечены слишком серьёзные силы, чтобы тут можно было говорить о случайных совпадениях или чьей-то личной предвзятости. Как стало нам известно, за нынешней кампанией антиазербайджанских провокаций стоит замглавы администрации президента РФ, бывший премьер-министр России и бывший глава «Росатома» Сергей Кириенко. Тот самый, в чью курацию переданы сегодня отношения с Арменией.

Напомним: «информационную войну» против Азербайджана вёл и ведёт небезызвестный «Царьград». Антиазербайджанские заявления озвучивает в эфире «тележлоб» Владимир Соловьёв и его коллеги по «дог-шоу», которое в России принято именовать «официальной пропагандой». Под шумок на территорию РФ допустили азербайджанского депутата Азера Бадамова — из той же серии. И в общем-то понятно, на что так разозлились в Москве: Азербайджан проводит слишком самостоятельную, по мнению Кремля, внешнюю политику. Следует исключительно своему интересу, а не обслуживает российские. Ну а «триггером» послужила, по всей видимости, трагедия под Актау, где разбился подбитый российской ПВО азербайджанский гражданский самолёт.

В Москве были уверены, что в Баку «проглотят», «не рискнут» и вообще «не посмеют». А в Баку рискнули и посмели. И продолжают требовать полноценного расследования трагедии, наказания виновных в преступном головотяпстве российской ПВО. И Азербайджан от этой своей позиции не отступится. Судя по всему, такое «вопиющее самоуправство» оказалось для Москвы полным шоком. И там решили «отвоспитывать». Самым болезненным и эффективным здесь посчитали, по всей видимости, давление на наших соотечественников в России всеми допустимыми и недопустимыми способами. Возобновились «помидорные войны» со стороны Россельхознадзора. Нарастает информационная война. Более того, не следует забывать и о гибридной кибератаке, которую российские спецслужбы провели против азербайджанских медиаресурсов.

И это ещё не всё. Одновременно весьма любопытные процессы происходят и в Армении. Здесь пришли в действие наиболее оголтелые реваншистские круги — от церковников и довоенных преступников типа Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Вряд ли дело ограничивается подготовкой к парламентским выборам 2026 года и стремлением Кремля восстановить свои позиции в Ереване. Ставки куда выше: судя по всему, в одной из кремлёвских башен, той, к которой относится господин Кириенко, задумали ни много ни мало — вновь превратить Южный Кавказ в арену войны. А ещё — взорвать ситуацию в Азербайджане. Где своя роль у российских ультранационалистов, устраивающих погромы на рынках, своя — у силовиков, реализующих тот же погромный сценарий в отношении азербайджанцев, своя — у «тележлобов» и им подобных медийных персонажей.

Только вот неужели в Москве решили, что таким образом можно укрепить свои позиции в Баку? Если кто забыл: язык давления и диктата с Азербайджаном не работает. Даже если кого-то слишком сильно давит имперская жаба. А на провокации наша страна отвечает. Достойно, без истерик и в рамках международного права. У нас для этого есть и потенциал, и рычаги. И об этом лучше помнить…