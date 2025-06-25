В Армении вновь попытались исказить историю, причем на уровне Министерства иностранных дел. В Ереване прокомментировали принятую на СМИД ОИС Стамбульскую декларацию и резолюции относительно Западного Азербайджана. МИД Армении утверждает, что западные азербайджанцы якобы добровольно покинули Армению, что им была выплачена компенсация со стороны Армении, и что азербайджанское культурное наследие в этой стране охраняется.

Азербайджанское дипломатическое ведомство, конечно, не оставило данный выпад без внимания, ответив сдержанно, решительно и по существу.

«Заявления Армении о приверженности миру не соответствуют ее действиям. Азербайджан последовательно выступает за всеобъемлющее мирное соглашение на основе взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета, в то же время Армения неоднократно препятствовала прогрессу, демонстрируя неконструктивную позицию по критическим вопросам», — отметили в МИДе.

В министерстве указали на то, что призыв ОИС к Армении незамедлительно устранить препятствия на пути к мирному соглашению совпадает с ожиданиями международного сообщества.

Между тем политические манипуляции армянской стороны для Minval.az прокомментировал доктор юридических наук, доцент, старший преподаватель Гётеборгского университета (Швеция) Камал Макили-Алиев.

«Да, заявления армянской стороны очень странные. Раньше такие высказывания озвучивались представителями квазиэкспертных кругов Армении, теперь эти нарративы подхватил МИД этой республики. Данный тезис уже давно используется, когда они утверждают, что в начале карабахского конфликта и во время первой Карабахской войны якобы армян изгоняли из Азербайджана с применением насилия, угрожая оружием, а азербайджанцы покинули Армению без применения насильственных методов, тихо, мирно, да еще и по собственной воле. На самом деле это, конечно, абсолютная ложь и глупость, поскольку первыми появились азербайджанские беженцы из Гафана. В свое время их стали буквально выдавливать с этих земель. Это и были как раз первые западные азербайджанцы, которые были подвержены насильственному изгнанию, что и привело к началу конфликта между армянами и азербайджанцами», — напомнил он.

По словам эксперта, разговоры о том, что азербайджанцам была выплачена какая-то компенсация, тоже неправда. Он объяснил: «Армяне играют на том, что очень малая часть армян и азербайджанцев все-такие сумели обменяться жилой площадью и таким образом некоторые из тех, кто был вынужден уехать из Армении в Азербайджан, на самом деле не были насильственно изгнаны. Но это лишь часть. Большинство азербайджанцев все же было изгнано, эти люди приехали в Баку в том, в чем вышли из дома. Следовательно, армянская информация – ложь».

«То, что такие заявления делает МИД Армении – очень негативная тенденция. Если распространение таких нарративов продолжится, а Армения отказывается вести подготовку народа к миру, то это не будет способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе. Такие шаги отрицательно скажутся на процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном. Очень нехороший поворот событий», — добавил политолог.

Макили-Алиев указывает на то, что Армения до сих пор пытается представить себя в роли жертвы, «что она в результате конфликта каким-то образом пострадала больше, чем Азербайджан».

«Армения все еще не может принять ту истину, которая составляет часть объективной реальности – то, что Армения изначально была неправа в конфликте с Азербайджаном, оккупировав наши территории, нанесла огромный материальный, экологический и моральный ущерб не только государству, но и гражданам. Кроме того, действия армянской стороны навредили и своему народу. Пока Армения сама не признает свою вину, мы не увидим конструктивизма в подходе к примирению с Азербайджаном», — убежден эксперт.

Подобные демарши как раз демонстрируют отказ Армении брать на себя политическую, историческую и юридическую ответственность, отметил он.

«Но ради продвижения мира и мирной повестки, а также оставления конфликта позади, Азербайджан призывает не влезать в подобные авантюры, признать хотя бы с моральной точки зрения свою вину и пойти навстречу Баку, приняв мирные инициативы. Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану в любом виде, особенно с точки зрения юридической базы», — убежден политолог.

Говоря о реакции азербайджанской стороны на армянские провокации, эксперт сказал: «Баку не должен остро реагировать на такие шаги Армении. Тут как раз было достаточно дипломатического ответа от МИД страны, в котором развенчиваются квазифакты, которые представлены внешнеполитическим ведомством Армении, достаточно объяснить, что это не соответствует исторической истине. Баку должен призвать Армению взяться за ум, отказаться от продвижения лживых нарративов. Что и было сделано».

Что касается стран-участниц ОИС, то, по мнению Макили-Алиева, они могли бы призвать Армению не совершать неконструктивных шагов, не распространять лживые тезисы, не переиначивать историю под комфортный для армянских ушей формат: «Их заявления о компенсации не выдерживают никакой критики, поскольку в советское время не существовало таких механизмов. ОИС следует отреагировать так же спокойно, дипломатично и твердо, как это сделал МИД Азербайджана».