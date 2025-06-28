В центральный аппарат Следственного комитета РФ будет представлен доклад по ситуации в связи с расследованием уголовного дела об особо тяжком преступлении прошлых лет в Свердловской области, сообщает Телеграмм канал «Следком».

«В публичном пространстве широкое распространение получила информация о задержании правоохранительными органами в Свердловской области в рамках расследования уголовного дела прошлых лет уроженцев Азербайджанской Республики и смертью двоих из них.

Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить подробный доклад о ситуации. Расследование уголовного дела о преступлении прошлых лет поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства». — говорится в сообщении.