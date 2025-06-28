Авиакомпания Emirates продлила приостановку рейсов между Дубаем и Тегераном, отменив все полеты в Иран до 5 июля включительно.

Согласно заявлению Emirates, решение обусловлено «ситуацией в регионе». При этом авиакомпания объявила о возобновлении полетов в Ирак. Регулярные рейсы по маршрутам Дубай — Багдад и Дубай — Басра возобновятся с 1 и 2 июля соответственно.

Иран стал постепенно открывать свое воздушное пространство с 25 июня. 28 июня иранские власти разрешили полеты международных авиакомпаний над центральной областью страны и частично — над западной.