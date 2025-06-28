Иран больше не допустит главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на свои ядерные объекты, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хажи Бабаи, передает Mehr.

Он добавил, что Тегеран также не разрешит устанавливать камеры видеонаблюдения на этих объектах.

«Недавняя 12-дневная война — это продолжение 47-летней вражды, которую ведут США против иранского народа. Суть этой вражды не в ракетах или ядерной программе — она направлена против народа Ирана», — считает Бабаи.

Парламент Ирана 25 июня одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ. Сотрудники агентства лишились права въезжать в республику для проведения инспекций, пока «не гарантируется безопасность ядерных объектов и мирной ядерной деятельности страны».