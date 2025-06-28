Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с произошедшим в стране террористическим актом.

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«Мы выражаем глубочайшие соболезнования братскому правительству и народу Пакистана, а также семьям погибших после ужасного террористического акта в регионе Северный Вазиристан 28 июня, в результате которого погибли по меньшей мере 13 солдат и было ранено множество людей, включая мирных жителей. Мы решительно осуждаем этот подлый террористический акт и подтверждаем нашу непоколебимую позицию в отношении всех форм терроризма, которые представляют серьезную угрозу миру и безопасности», — говорится в сообщении.