Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с произошедшим в стране террористическим актом.

Соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети Х.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования братскому правительству и народу Пакистана, а также семьям погибших после ужасного террористического акта в регионе Северный Вазиристан 28 июня, в результате которого погибли по меньшей мере 13 солдат и было ранено множество людей, включая мирных жителей. Мы решительно осуждаем этот подлый террористический акт и подтверждаем нашу непоколебимую позицию в отношении всех форм терроризма, которые представляют серьезную угрозу миру и безопасности», — говорится в сообщении.

We express heartfelt condolences to the Government and people of brotherly Pakistan, and the families of the victims following the heinous terrorist attack in North Waziristan region on 28 June, which tragically claimed the lives of at least 13 military personnel, and injured…

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 28, 2025