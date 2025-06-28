Антропологическая экспедиция под руководством профессора Махаббат Пашаевой обнаружила в Исмайыллинском районе Азербайджана артефакты древних албанских племен. Как сообщили в Институте археологии и антропологии НАНА, в ходе работ были обнаружены кладбища, культовые сооружения, остатки храмов и предметы быта в таких селах, как Галагах, Венг, Гошакенд, Гянза и других.

Экспедиция подтвердила, что эти земли были центром плотного проживания албан на Кавказе. Обнаружены христианские символы, уникальные топонимы, святые места и этнографические элементы, указывающие на глубокие этнокультурные корни. Учёные заявляют, что следы албанской культуры до сих пор встречаются в языке, обрядах и памяти местных жителей.