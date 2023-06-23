В ПАСЕ приняли резолюцию по Лачинской дороге |
Провокация в Гедабеке: российский след подтверждается — расследование Minval.az |
СМИ: Кемалю Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы |
Как HIMARS громит россиян на Бахмутском направлении (видео) |
Шойгу анонсировал сформирование резервной армия России в концу июня |
Глава МИД Великобритании Клеверли благодарит Азербайджан |
Зеленский выступил с экстренным обращением (видео) |
В Сеюдлю находится специальная комиссия по расследованию столкновений между жителями и полицией |
ISW: ВСУ успешно создали условия для главного удара контрнаступления |
Главное Общество

ГДП обратилась к гражданам в связи с праздничными днями

ГДП обратилась к гражданам в связи с праздничными днями

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к населению в связи с организацией службы в праздничные дни.

В обращении говорится:

«В нерабочие дни полиция, в том числе Государственная дорожная полиция, будет нести службу в усиленном режиме.

Учитывая, что в нерабочие дни у владельцев транспортных средств и водителей появляется больше свободного времени, центры технического осмотра в Сабунчинском и Гарадагском районах Баку, предназначенные для проведения соответствующего осмотра транспортных средств, будут работать 24 часа, а регистрационно-экзаменационное управление Главного государственного управления дорожной полиции в целях проведения регистрационных действий в отношении транспортных средств и проведения назначенных экзаменов, в том числе региональные регистрационно-экзаменационные и технические отделы в других городах и районах республики будут работать непрерывно с 09:00 до 18:00.

Владельцы автомобилей и водители могут обратиться в соответствующие органы ГДП как в связи с регистрационно-экзаменационными, так и вопросами технического осмотра.»

Теги:
Из этой рубрики
В парламенте обсуждают гедабекские события
Общество

В парламенте обсуждают гедабекские события

2023/06/23, 11:50
"Лаборатория Касперского" в Азербайджане предупреждает о росте количества мошенников "от туризма"
Общество

«Лаборатория Касперского» в Азербайджане предупреждает о росте количества мошенников «от туризма»

2023/06/23, 11:38
Экс-главе Пенитенциарной службы Нахчывана вновь продлили срок ареста
Общество

Экс-главе Пенитенциарной службы Нахчывана вновь продлили срок ареста

2023/06/23, 11:27
В Азербайджане выпал снег, прошли ливни, сошли сели
Общество

В Азербайджане выпал снег, прошли ливни, сошли сели

2023/06/23, 11:18
ГДП обратилась к гражданам в связи с праздничными днями
Общество

ГДП обратилась к гражданам в связи с праздничными днями

2023/06/23, 10:58
В Баку бомжи спровоцировали пожар в 5-этажке
Общество

В Баку бомжи спровоцировали пожар в 5-этажке

2023/06/23, 10:27
AZAL выполнил 4 ранее отложенных рейса в Нахчыван
Общество

AZAL выполнил 4 ранее отложенных рейса в Нахчыван

2023/06/23, 10:00
Россельхознадзор по требованию Азербайджана остановил экспорт мяса птицы с двух предприятий
Общество

Россельхознадзор по требованию Азербайджана остановил экспорт мяса птицы с двух предприятий

2023/06/23, 00:42
Выполнение рейсов из Баку в Нахчыван отложено на неопределенное время
Общество

Выполнение рейсов из Баку в Нахчыван отложено на неопределенное время

2023/06/22, 23:54