ГДП обратилась к гражданам в связи с праздничными днями

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Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к населению в связи с организацией службы в праздничные дни.

В обращении говорится:

«В нерабочие дни полиция, в том числе Государственная дорожная полиция, будет нести службу в усиленном режиме.

Учитывая, что в нерабочие дни у владельцев транспортных средств и водителей появляется больше свободного времени, центры технического осмотра в Сабунчинском и Гарадагском районах Баку, предназначенные для проведения соответствующего осмотра транспортных средств, будут работать 24 часа, а регистрационно-экзаменационное управление Главного государственного управления дорожной полиции в целях проведения регистрационных действий в отношении транспортных средств и проведения назначенных экзаменов, в том числе региональные регистрационно-экзаменационные и технические отделы в других городах и районах республики будут работать непрерывно с 09:00 до 18:00.

Владельцы автомобилей и водители могут обратиться в соответствующие органы ГДП как в связи с регистрационно-экзаменационными, так и вопросами технического осмотра.»