Россельхознадзор по требованию Азербайджана остановил экспорт мяса птицы с двух предприятий

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Россельхознадзор по требования агентства пищевой безопасности Азербайджана приостановил сертификацию продукции птицеводства с двух предприятий РФ, сообщает служба.

Речь идет о продукции компании «Индюшкин двор» (Ростовская область, входит в ГК «Дамате») и мясоптицекомбината «Благодарненский» (филиал ООО «Ставропольский бройлер», входит в ГАП «Ресурс»). В продукции этих предприятий (замороженная голень индейки и замороженные части тушек курицы) выявлена сальмонелла.

Россельхознадзор напоминает, что в этом году он уже вводил режим усиленного лабораторного контроля продукции этих предприятий в связи с выявлением сальмонеллы при экспортных поставках.

По представленным азербайджанскими коллегами фактам Россельхознадзор проведет расследование, а также примет корректирующие меры реагирования, говорится в сообщении.