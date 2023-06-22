Зеленский принял верительные грамоты Сеймура Мардалиева и рассказал об участии Азербайджана в восстановлении города Ирпень (фото) |
В Госдепе заявили, что США скоро примут новый раунд мирных переговоров Баку и Еревана |
Хакан Фидан обсудил с Блинкеном нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией (обновлено) |
Хакан Фидан: Турция намерена продолжить оказание гуманитарной помощи Украине |
Байрамов поддержал суверенитет Украины и анонсировал новую помощь со стороны Азербайджана |
Захарова прокомментировала возможное открытие консульства Турции в Шуше |
Путин: Украинское контрнаступление приостановилось (видео) |
Премьер распорядился направить в село Союдлю мониторинговую группу |
Зеленский назвал Путина «вторым королем антисемитизма после Гитлера» |
Главное Спорт

СМИ: Гран-При Азербайджана Формула-1 могут перенести на осень

СМИ: Гран-При Азербайджана Формула-1 могут перенести на осень

Время проведения Гран-При Азербайджана Формула-1 может быть изменено.

Jбсуждается перенос соревнования на сентябрь, который проводится в апреле каждого года, сообщает Apasport.az.

Об этом в своем блоге написал британский журналист Джо Сейвард. Он отметил, что Гран-При Азербайджана пройдет осенью перед гонкой в Сунгапуре, хотя дата неизвестна.

В 2024 году гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии будет проводиться в субботу, а не в воскресенье. Это потому, что месяц Рамазан начинается 10 марта, в воскресенье. В итоге соревнования пройдут в Бахрейне 2 марта, а в Саудовской Аравии 9 марта.

Теги:
Из этой рубрики
СМИ: Гран-При Азербайджана Формула-1 могут перенести на осень
Спорт

СМИ: Гран-При Азербайджана Формула-1 могут перенести на осень

2023/06/22, 00:42
В Польше проходит церемония открытия III Европейских игр
Спорт

В Польше проходит церемония открытия III Европейских игр

2023/06/21, 23:29
Коррупция на Олимпийских играх: полиция провела обыски в штаб-квартире оргкомитета в Париже
Спорт

Коррупция на Олимпийских играх: полиция провела обыски в штаб-квартире оргкомитета в Париже

2023/06/21, 12:36
Талисманом Евро-2024 по футболу в Германии стал плюшевый медведь
Спорт

Талисманом Евро-2024 по футболу в Германии стал плюшевый медведь

2023/06/20, 13:44
Сборная Италии стала бронзовым призером футбольной Лиги наций
Спорт

Сборная Италии стала бронзовым призером футбольной Лиги наций

2023/06/18, 21:40
Борец Дурсунов стал чемпионом Европы, победив Айкяна
Спорт

Борец Дурсунов стал чемпионом Европы, победив Айкяна

2023/06/17, 22:50
Гаджи Керимов разгромил в финале чемпионата Европы Геворгяна
Спорт

Гаджи Керимов разгромил в финале чемпионата Европы Геворгяна

2023/06/17, 22:22
Азербайджанские футболисты поделили очки с Эстонией (фото)
Спорт

Азербайджанские футболисты поделили очки с Эстонией (фото)

2023/06/17, 21:54
ЕВРО-2024: названы стартовые составы сборных Азербайджана и Эстонии
Спорт

ЕВРО-2024: названы стартовые составы сборных Азербайджана и Эстонии

2023/06/17, 19:30