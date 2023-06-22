СМИ: Гран-При Азербайджана Формула-1 могут перенести на осень

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Время проведения Гран-При Азербайджана Формула-1 может быть изменено.

Jбсуждается перенос соревнования на сентябрь, который проводится в апреле каждого года, сообщает Apasport.az.

Об этом в своем блоге написал британский журналист Джо Сейвард. Он отметил, что Гран-При Азербайджана пройдет осенью перед гонкой в Сунгапуре, хотя дата неизвестна.

В 2024 году гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии будет проводиться в субботу, а не в воскресенье. Это потому, что месяц Рамазан начинается 10 марта, в воскресенье. В итоге соревнования пройдут в Бахрейне 2 марта, а в Саудовской Аравии 9 марта.