Жена Пескова отменила ледовое шоу в Луганске после начала контрнаступления ВСУ

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Жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка сообщила РИА Новости, что запланированные на 6 июня гастроли в Луганск пришлось отменить из-за проблем с безопасностью. «Сейчас я не имею права рисковать жизнью своих ребят, нашей команды», — заявила изданию Навка.

На ледовое шоу Татьяны Навки в Луганске Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) выделил 14,4 млн рублей. Согласно карточке проекта, шоу должно было пройти до 28 февраля 2023 года, но не состоялось. Спортсменка неоднократно объясняла СМИ переносы, но решение отменить их сообщила лишь после начала контрнаступления ВСУ.