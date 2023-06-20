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Суд выдал новый ордер на арест Имрана Хана

Суд выдал новый ордер на арест Имрана Хана

Пакистанский суд выдал новый ордер на арест бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана без права внесения залога по двум делам о поджоге.

Об этом сообщил телеканал ARY News.

По его данным, суд по борьбе с терроризмом Лахора выдал ордер на арест без права внесения залога в отношении председателя ДЗС и других партийных лидеров. Как отмечает телеканал, ордера были выданы за их постоянное отсутствие на слушаниях по делам о двух поджогах – офиса партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» и контейнера.

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