Мустафаев и Базарпаша обсудили коридор Север-Юг и развитие экономических отношений

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Сегодня состоялся телефонный разговор сопредседателей азербайджано-иранской совместной комиссии – вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и градостроительства Ирана Мехрдада Базарпаша.

В ходе телефонной беседы были обсуждены проекты, включенные в повестку совместной комиссии.

Состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся Международного транспортного коридора Север-Юг и развития экономических отношений между двумя странами.

Мехрдад Базарпаш выразил надежду, что международный транспортный коридор Север-Юг будет завершен и реализован в кратчайшие сроки.

Шахин Мустафаев отметил необходимость развития экономического сотрудничества между двумя странами и поздравил иранского министра с наступающим Гурбан-байрамы.