Трамп: Я бы сказал что-то Зеленскому, я бы сказал что-то Путину. Я бы заключил сделку очень быстро

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Экс-президент США, возможный кандидат на выборах президента от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что у него «очень крепкие отношения с Владимиром Путиным».

Трамп также утверждает, что его разговор с главой Кремля отсрочил начало войны на несколько лет. По его словам, РФ не начала бы «спецоперацию» в Украине, если бы он сохранил за собой пост президента США.

«Я бы достиг соглашения через 24 часа после того, как все началось. Я бы сказал что-то Зеленскому, я бы сказал что-то Путину… <…> Я бы заключил сделку очень быстро. Смерти бы прекратились, разрушения бы прекратились», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.