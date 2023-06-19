В Китае заявили о крушении военного авторитета России

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Российская армия, на вооружение которой Кремль потратил 20 триллионов рублей за последние 10 лет и которую позиционировал как «вторую» по силе в мире, оказалась значительно слабее ожиданий. Такую оценку, как сообщает The Wall Street Journal, дал Чжоу Бо, полковник Народно-освободительной армии КНР, который недавно вышел в отставку.

«Военный имидж и авторитет России рухнули», — заявил Чжоу, в настоящий момент занимающий должность старшего научного сотрудника Университета Цинхуа в Пекине.

Вместо победного блицкрига, на который рассчитывал Кремль, брошенная на покорение Украины армия была вынуждена сначала отступить от Киева, затем сдать Харьковскую область и Херсон, а к началу второго года вторжения потеряла больше половины захваченных в первые месяцы территорий. Потери личного состава, включая убитых и раненых, по западным оценкам, превысили 200 тысяч человек, в том числе 100 тысяч — за последние полгода.

По мнению Чжоу, российские военные планы оказались далеки от реальности. «Это превратилось в войну, которую они не ожидали», — сказал он, добавив, что ситуация для России «сложная», отмечает The Moscow Times.

«Президент [Владимир] Путин не может позволить себе проиграть войну. Иначе как он объяснит, зачем погибли все эти люди. Ему нужно чем-то оправдать все это», — рассуждает Чжоу.

Но несмотря на проблемы, по его мнению, ситуация для российских сил на фронте не безнадежна. У Путина, как считает Чжоу, по-прежнему больше живой силы и имеется общенациональная поддержка, тогда как готовность Запада снабжать Киев вооружениями может оказаться не бесконечной. «Как западная поддержка будет продолжаться, если война затянется?» — задается вопросом он.

Китайские военные внимательно изучают российский опыт в Украине с учетом амбиций Си Цзиньпина по аннексии Тайваня и исторической близости военных доктрин двух стран, говорят источники The Wall Street Journal из числа высокопоставленных западных чиновников.

Один из стратегических уроков, который, вероятно, извлек Пекин, заключается в том, что Путин обрек себя на поражение, начав вторжение слишком малыми силами, указывают чиновники: российский президент ожидал немедленной капитуляции, а получил ожесточенное сопротивление.

Это означает, что если Китай решится на военную операцию против Тайваня, то начнет ее с массированного шокирующего удара, подготовит куда большие силы и, возможно, задействует ядерные угрозы, полагают источники WSJ.

По словам Чжоу, китайские военные извлекли уроки из российских неудач в Украине. На тактическом уровне они заключаются в том, что НОАК нужно повышать уровень и безопасность коммуникаций, иметь больше высокоточных ракет и дронов. Впрочем, этими видами оружия Пекин уже располагает в количествах, значительно превышающих те, что есть у РФ, отмечает WSJ.