В тяжелой автоаварии в Нефтчалинском районе погибли люди

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В Нефтчалинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Инцидент зафиксирован на трассе Гасанабад.

Так, автомобиль «Мерседес» столкнулся с мотоциклом. В результате аварии на месте погибли местные жители Тофиг Искендер оглы Гусейнов, 1968 года рождения и Эльнур Иса оглы Зейналов, 1979 года рождения, сообщает «Репорт».

А Байрам Интигам оглы Балашов, 2010 года рождения получил ранения различной степени тяжести и был госпитализирован в Нефтчалинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.