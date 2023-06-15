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Москву озаботили «угрозы» США в адрес сепаратистов Карабаха

Москву озаботили "угрозы" США в адрес сепаратистов Карабаха

Москву «беспокоят» данные о том, что Вашингтон пытается навязать посреднические услуги теперь еще и в диалоге между сепаратистами Карабаха и Баку, в том числе «путём угроз применения силы», заявили кремлевскому «РИА Новости» в МИД России.

«Сообщения об угрозах представителей администрации Байдена в адрес Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников», – говорится в заявлении.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на «дипломатический источник» в Вашингтоне сообщило, что США «принуждают» сепаратистов Карабаха ко встрече с Баку, в случае отказа «угрожают контртеррористической операцией».

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