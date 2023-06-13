Трампу грозит до 22 лет тюрьмы

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Бывшему президенту США Дональду Трампу может грозить до 22 лет лишения свободы, если его признают виновным по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом во вторник сообщило сетевое издание Vice News.

По мнению бывшего прокурора Дэвида Аарона, Трамп может получить от 17,5 до 22 лет тюрьмы за ненадлежащее обращение с секретными документами. Экс-президенту также грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет за препятствование правосудию. Как отмечает издание, впервые в американской истории бывшего президента США могут приговорить к лишению свободы.

Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере, которые, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго.