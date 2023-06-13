Белый дом не подтвердил данные о передаче Китаем Ирану компонентов БПЛА для России

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Администрация Соединенных Штатов не может подтвердить данные СМИ о том, что Китай якобы передал Ирану компоненты беспилотников для поставки России.

Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать утверждения газеты The Wall Street Journal о том, что Китай поставляет некоторые компоненты для беспилотников в Иран, из которых создаются дроны для России. «Я не могу подтвердить это сообщение», – ответил он.

По версии издания, Китай якобы направляет в Иран детали, которые потом используются при создании беспилотных летательных аппаратов. Так, из поставленных в январе компонентов были сделаны беспилотники, которые Россия применяла на Украине уже в апреле, утверждает газета.