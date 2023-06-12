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Карлсен станет самым титулованным участником Кубка мира в Баку

Карлсен станет самым титулованным участником Кубка мира в Баку

Норвежский шахматист Магнус Карлсен примет участие в Кубке мира в Баку.

Согласно информации официального сайта Международной шахматной федерации (ФИДЕ), гроссмейстер будет самым титулованным шахматистом соревнования.

Вместе с ним в борьбе за Кубок мира примет участие и россиянин Ян Непомнящий.

В Баку также приедут Хампи Конеру (Индия) и Ю Веньюнь (Китай), занимающие 2-3 места в рейтинге ФИДЕ среди женщин.

Всего подтверждено участие в Кубке мира 146 из 206 шахматистов-мужчин и 71 из 103 шахматисток-женщин. Остальные кандидаты должны подтвердить свое участие в период с 15 по 30 июля.

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