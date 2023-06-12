Евгений Магда: В Вильнюсе пойдет речь о передаче Украине новых систем ПВО

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Украинская армия начала контрнаступление – это подтвердили и российская сторона, и официальный Киев. В результате активных боевых действий украинская армия освободила ряд населенных пунктов и деревень. Однако, несмотря на эти успехи, говорить об однозначном разгроме российской армии не приходится, поскольку украинская армия еще даже не привела в действие свой основной резерв.

Как отмечают западные военные аналитики, в частности военный обозреватель «Блид» Юлиян Рёпке, российская армия достаточно хорошо подготовилась, оборонятся и пробить ее будет сложно, бои будут долгими, в этом году война не завершится.

«Россияне сражаются лучше, чем ожидалось. Российская армия нанесла тяжелые потери наступающей 47-й механизированной бригаде армии Украины. По данным инсайдеров, бригада потеряла до 15 танков и БМП западного образца», – написал он в своей статье в «Блиде».

При всем том, что все военные эксперты отмечали, что без авиационной поддержки украинская армия будет иметь большие потери, ВСУ пошли на наступление, не дождавшись передачи ей авиации.

«Украинское контрнаступление не соответствует парадигме, в которой живут многие из нас. Потому что многие из нас живут в парадигме Второй мировой войны: широкомасштабные танковые атаки, авиационные налеты и прочее. Сейчас украинские военные тактикой «лягушачьих прыжков» продавливают оборону России и стремятся выйти на оперативный простор», – прокомментировал Minval.az украинский политолог Евгений Магда.

По его словам, насколько это будет успешным, покажет время, но с уверенностью можно сказать, что украинские военные хорошо укомплектованы западной техникой и готовы вести наступательные операции.

«Очевидно, что российские пропагандисты будут публиковать фейковые фото и картинки с компьютерных игр, когда они будут комментировать происходящее на юге и востоке Украины. Стоит обратить внимание и на факт того, что, когда украинские военные устанавливают контроль над каким-то населенным пунктом, российские паблики пишут о том, что этот населенный пункт не очень и важен», – добавил он.

Аналитик также добавил, что помимо войны на фронте, идет и информационная война.

«Все это является классикой пропагандистских действий и ничего нового в этом нету. Я уверен, что украинские военные пойдут далеко, поскольку они воюют за свою землю. Мотивация у украинской армии велика и в этом нет никаких сомнений. Однако говорить, какие будут итоги, я бы пока не стал, но конечная цель – освобождение всей территории Украины, и в этом никто не сомневается», – подчеркнул он.

Между тем сегодня в Вильнюсе состоится очередной саммит «Рамштайн», пятнадцатый по счету, на котором будет обсуждаться очередная военная помощь Украине. Ряд аналитиков и экспертов считают, что на этом саммите возможно решится и вопрос передачи Украине F-16, однако все это пока на уровне слухов. Понятно лишь одно – будет принят очередной пакет военно-технической помощи Украине. Сможет ли это сломить ситуацию на линии фронта коренным образом?

По мнению Евгения Магды, сегодня на саммите «Рамштайн» в Вильнюсе будет идти речь о передаче Украине самолетов F-16, а скорее всего, речь идет о передаче новых систем ПВО.

«Потому что это очевидно: постоянные атаки мирных украинских городов российскими ракетами и самолетами. Украина должна держать значительное количество ПВО в своем оперативном тылу. Это понятный момент и думаю, что украинские военные и политическое руководство это осознают», – подчеркнул он.

Ниджат Гаджиев