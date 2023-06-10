Жителя Мехдиабада убили из-за алиментов

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В поселке Мехдиабад Абшеронского района 10 июня около 21 часа в полицию поступила информация о том, что от колото-резаных ран скончался житель поселка Султан Исрафил оглы Алиев, 1988 года рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления, бывший зять С.Алиева Гусейн Мамед оглы Гасымов, 1991 года рождения.

По предварительной информации, конфликт между сторонами был связан с долговыми обязательствами по алиментам.

Расследование продолжается.