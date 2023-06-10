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Главное Общество

На бакинском бульваре спасли тонущего человека (видео)

На бакинском бульваре спасли тонущего человека (видео)

На горячую линию «112» Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что в Приморском национальном парке Сабаильского района Баку тонет человек.

На место происшествия незамедлительно прибыли силы водолазно-поисковой группы «Бакинский бульвар» Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах ведомства.

В ходе проведенной операции тонущий Александр Куркин (1988 г.р.) был спасен водолазами поисково-спасательного отряда. Мужчине была оказана первая медицинская помощь, после чего он был передан соответствующим структурам.

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