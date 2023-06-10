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В Баку совершено покушение на убийство двух подростков

В Баку совершено покушение на убийство двух подростков

В ночь на 10 июня в поселке Бина Хазарского района Баку двум подросткам были нанесены многочисленные ножевые ранения. Об этом Minval.az сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В ходе расследования оперативники вышли на след и задержали 17-летнего юношу, имя которого пока не называется.  Установлено, что он пытался убить своих сверстников. В связи с этим по факту возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2.7 (покушение на убийство двух и более человек) УК АР. О мотиве преступления пока ничего не сообщается.

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