В Баку совершено покушение на убийство двух подростков

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В ночь на 10 июня в поселке Бина Хазарского района Баку двум подросткам были нанесены многочисленные ножевые ранения. Об этом Minval.az сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В ходе расследования оперативники вышли на след и задержали 17-летнего юношу, имя которого пока не называется. Установлено, что он пытался убить своих сверстников. В связи с этим по факту возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2.7 (покушение на убийство двух и более человек) УК АР. О мотиве преступления пока ничего не сообщается.

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