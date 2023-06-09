Микаиллы обвинил Армению в совершении геноцида против Азербайджана

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Армения совершила геноцид против окружающей среды и нашей культуры.

Об этом сказал заведующий сектором отдела внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы на презентации книги «Возрождение. Начало», посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Я бы сказал, что после Второй мировой войны нигде не было таких разрушений», — приводит АПА его слова.

Г.Микаиллы подчеркнул, что государство окажет необходимую поддержку бывшим вынужденным переселенцам при их возвращении в родные края: «Азербайджан в этом плане является одной из образцовых стран мира. Государство улучшило жилищно-бытовые условия лиц этой категории, реализовало для них проекты поддержки. По их возвращении также будет сделано всё необходимое».