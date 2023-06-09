Нетаньяху: Если аятоллы думают, что могут угрожать нам ядерным холокостом, то они неправы

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что власти страны готовы использовать военные рычаги для сдерживания развития иранской ядерной программы.

«Я не думаю, что дипломатия сама по себе сработает. Полагаю, что дипломатия может работать только в сочетании с реальной военной угрозой или готовностью обратиться к военному варианту, если сдерживание не даст нужных результатов. Иран открыто привержен повторению холокоста и уничтожению шести или семи миллионов евреев в Израиле. Мы не собираемся сидеть сложа руки, ничего не делать и позволить совершить им это. [Если] аятоллы думают, что могут угрожать нам ядерным холокостом, то они неправы. Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить себя», – сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News.