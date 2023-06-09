Оверчук о разблокировке коммуникаций в регионе: Текст в высокой степени готовности, есть два-три расхождения

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Вице-премьер РФ Алексей Оверчук прокомментировал итоги трехсторонней встречи комиссии по разблокировке коммуникаций в регионе.

Оверчук отметил, что переговоры, с участием вице-премьеров Армении и Азербайджана, которые прошли в Москве, длились девять часов.

«В принципе, текст [находится] в высокой степени готовности, есть два-три расхождения, которые еще нуждаются в дополнительном обсуждении, но плюс по моментам, где будет проходить железная дорога. Мы это озвучили, договорились по тому, как будет осуществляться таможенный контроль грузов», – сказал Оверчук.

По его словам, это будет обычная железная дорога, обычная граница с паспортным, пограничным, таможенным контролем.

Российский вице-премьер также добавил, что возможность осуществления погранконтроля со стороны ФСБ РФ будет зависеть от Армении. Он отметил, что все стороны настроены на «скорейший запуск».