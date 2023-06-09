Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Политика

Оверчук о разблокировке коммуникаций в регионе: Текст в высокой степени готовности, есть два-три расхождения

Оверчук о разблокировке коммуникаций в регионе: Текст в высокой степени готовности, есть два-три расхождения

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук прокомментировал итоги трехсторонней встречи комиссии по разблокировке коммуникаций в регионе.

Оверчук отметил, что переговоры, с участием вице-премьеров Армении и Азербайджана, которые прошли в Москве, длились девять часов.

«В принципе, текст [находится] в высокой степени готовности, есть два-три расхождения, которые еще нуждаются в дополнительном обсуждении, но плюс по моментам, где будет проходить железная дорога. Мы это озвучили, договорились по тому, как будет осуществляться таможенный контроль грузов», – сказал Оверчук.

По его словам, это будет обычная железная дорога, обычная граница с паспортным, пограничным, таможенным контролем.

Российский вице-премьер также добавил, что возможность осуществления погранконтроля со стороны ФСБ РФ будет зависеть от Армении. Он отметил, что все стороны настроены на «скорейший запуск».

Теги:
Из этой рубрики
Оверчук о разблокировке коммуникаций в регионе: Текст в высокой степени готовности, есть два-три расхождения
Политика

Оверчук о разблокировке коммуникаций в регионе: Текст в высокой степени готовности, есть два-три расхождения

2023/06/09, 13:43
МИД России: США пытаются вытеснить Россию из процесса мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией
Политика

МИД России: США пытаются вытеснить Россию из процесса мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией

2023/06/09, 13:11
Путин в Сочи проведет встречу с Пашиняном
Политика

Путин в Сочи проведет встречу с Пашиняном

2023/06/09, 12:56
Захид Орудж призвал Halo Trust передать Азербайджану минные карты, если они у них имеются
Политика

Захид Орудж призвал Halo Trust передать Азербайджану минные карты, если они у них имеются

2023/06/09, 12:54
Вопрос с членством Украины в НАТО практически решен - Столтенберг
Политика

Вопрос с членством Украины в НАТО практически решен – Столтенберг

2023/06/09, 12:40
Послы ЕС находится с визитом в Лянкяране
Политика

Послы ЕС находится с визитом в Лянкяране

2023/06/09, 11:40
Азербайджан и Иран обсудили проблемы между странами и пути их решения
Политика

Азербайджан и Иран обсудили проблемы между странами и пути их решения

2023/06/09, 00:59
Индия против конфронтации с Китаем
Политика

Индия против конфронтации с Китаем

2023/06/08, 23:15
В Анкаре рады прогрессу в диалоге между Баку и Ереваном
Политика

В Анкаре рады прогрессу в диалоге между Баку и Ереваном

2023/06/08, 21:51