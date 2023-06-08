Трампу может быть предъявлено федеральное обвинение

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Бывший президент США Дональд Трамп получил письмо из офиса специального прокурора Джека Смита. В нем сообщалось, что он является объектом продолжающегося расследования, связанного с его обращением с секретной информацией вне офиса. Об этом 8 июня сообщает ABC News со ссылкой на осведомленные источники.

Бывшему президенту, который отрицает правонарушения, может быть предъявлено федеральное обвинение.

Смысл такого письма состоит в уведомлении субъекта о том, что ему грозит обвинение, отмечает телеканал.

По правилам американского министерства юстиции, прокурору в соответствующих случаях рекомендуется уведомлять фигуранта за разумное время до предъявления обвинения, чтобы дать ему или ей возможность дать показания перед большим жюри.