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Глава МИД Израиля сравнил Иран с Северной Кореей

Глава МИД Израиля сравнил Иран с Северной Кореей

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во время встречи с южнокорейским коллегой сравнил Иран с Северной Кореей. Об этом говорится в заявлении МИД Израиля.

После визита на Филиппины министр иностранных дел Коэн отправился в Южную Корею. В ходе визита Коэн встретился с корейским коллегой Пак Джином, стороны подчеркнули, что Израиль и Южная Корея имеют много общего с дипломатической точки зрения. Коэн сравнил Иран с Северной Кореей, заявив, что Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей.

Стороны также обсудили укрепление сотрудничества и углубление связей на фоне аналогичных вызовов безопасности в Восточной Азии.

Министр иностранных дел Израиля отметил, что страны мира должны извлечь урок из истории создания ядерного оружия Северной Кореей, и остановить ядерную программу Ирана.

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