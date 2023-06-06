Минобороны: Члены армянских НВФ попытались установить фортификационные сооружения

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С 22:50 5 июня по 04:40 6 июня подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Истису, Гёйсу Басаркечерского района, подвергли обстрелу из оружия различного калибра позиций Аазербайджанской армии, расположенных в направлении населенных пунктов Истису Кельбаджарского района и Галакенд Гедабекского района район.

На всех указанных направлениях подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры.

Кроме того, члены армянских незаконных вооруженных формирований попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными на направлениях Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Кельбаджарского районов.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работа была немедленно остановлена.