Блинкен исключил получение Ираном ядерного оружия

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не исключают никакого варианта, чтобы гарантировать, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие и еще больше дестабилизировать регион. Об этом он сказал в понедельник, 5 июня, на мероприятии, организованном Американо-израильским комитетом по связям с общественностью (AIPAC), передает “Европейская правда”.
Блинкен подчеркнул, что иранский режим “регулярно угрожает стереть израильтян с лица земли” и угрожает безопасности всего Ближневосточного региона.
“Он (Иран) экспортирует свою агрессию по всему региону и даже за его пределами, в частности путем предоставления российской армии дронов, которые использует для убийства гражданских и разрушения инфраструктуры в Украине. Зато Россия предоставляет Ирану высокотехнологичное вооружение”, – заявил госсекретарь США.
По его словам, Вашингтон готов прибегать к дипломатии вместе с экономическим давлением и сдерживанием, чтобы Иран не получил ядерного оружия.
“Если же Иран исключает путь дипломатии, то, как неоднократно давал понять президент Байден, рассматриваются все варианты, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие”, – подчеркнул Блинкен.