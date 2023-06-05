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Блинкен исключил получение Ираном ядерного оружия

Блинкен исключил получение Ираном ядерного оружия

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не исключают никакого варианта, чтобы гарантировать, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие и еще больше дестабилизировать регион. Об этом он сказал в понедельник, 5 июня, на мероприятии, организованном Американо-израильским комитетом по связям с общественностью (AIPAC), передает “Европейская правда”.

Блинкен подчеркнул, что иранский режим “регулярно угрожает стереть израильтян с лица земли” и угрожает безопасности всего Ближневосточного региона.

“Он (Иран) экспортирует свою агрессию по всему региону и даже за его пределами, в частности путем предоставления российской армии дронов, которые использует для убийства гражданских и разрушения инфраструктуры в Украине. Зато Россия предоставляет Ирану высокотехнологичное вооружение”, – заявил госсекретарь США.

По его словам, Вашингтон готов прибегать к дипломатии вместе с экономическим давлением и сдерживанием, чтобы Иран не получил ядерного оружия.

“Если же Иран исключает путь дипломатии, то, как неоднократно давал понять президент Байден, рассматриваются все варианты, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие”, – подчеркнул Блинкен.

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