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Нашелся контракт, который доказывает покупку Россией боеприпасов у Ирана (фото)

Нашелся контракт, который доказывает покупку Россией боеприпасов у Ирана (фото)

Британские СМИ получили доступ к вероятному контракту на поставку оружия, который может быть первым весомым доказательством того, что Иран продавал боеприпасы России для ее войны в Украине.

С документом ознакомился британский канал Sky News.

Если этот 16-страничный документ, датированный 14 сентября 2022 года, является аутентичным, то в нем говорится об образцах артиллерийских и танковых снарядов и ракет различного размера на общую сумму чуть более 1 млн долларов.

Источник передал телеканалу документ вместе с пятью страницами якобы связанного контракта, который включает в себя стволы для танка Т-72 и стволы для гаубицы, а также снаряды к ней. Эта сделка стоила около 740 000 долларов США.

“Это контракт между иранцами и россиянами по боеприпасам… Мы считаем, что он на 100% аутентичный” – утверждает источник в органах безопасности Британии.

Sky News показал документы премьеру Украины Денису Шмыгалю во время его визита в Великобританию в мае, а также министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли.

Киев и Лондон заявили, что планируют расследовать подлинность материала и будут принимать меры, если будет установлено, что он заслуживает доверия.

“Мы подозревали, что происходит нечто подобное. Как только мы проверим это должным образом, мы сможем действовать соответственно”, – сказал посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

“Когда нам будет предоставлена информация, мы будем пытаться оценить ее и подтвердить. И, конечно, мы будем принимать решения на основе этого” – отметил в свою очередь глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

“Там, где у нас есть доказательства того, что Иран оказал военную поддержку России в ее попытке вторжения в Украину, мы приняли меры и, конечно, всегда будем делать то же самое”, – добавил он.

Пристайко также заявил, что контракт, если он настоящий, является доказательством того, что у России заканчиваются военные запасы.

“То, что они говорят о таких простых вещах, как вооружение, как боеприпасы, свидетельствует о том, что российская позиция действительно является достаточно сложной”, – отметил он.

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