Катание на электросамокатах на столичном бульваре запрещено

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В эти дни приложения по аренде электросамокатов в Баку разослали своим клиентам уведомления о временном прекращении своей деятельности.

“Qafqazinfo” сообщает, что компании связывают приостановку подачи заявок со штрафами, которые выписывают сотрудники Дорожной полиции.

Как сообщила «Спутнику» глава пресс-службы департамента Приморского бульвара Афсана Мехтиева, со вчерашнего дня запрещено использование электросамокатов из-за многочисленных жалоб на их передвижение по территории бульвара: «Пока неизвестно, когда этот запрет будет снят».