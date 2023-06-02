Катание на электросамокатах на столичном бульваре запрещено

В эти дни приложения по аренде электросамокатов в Баку разослали своим клиентам уведомления о временном прекращении своей деятельности.
“Qafqazinfo” сообщает, что компании связывают приостановку подачи заявок со штрафами, которые выписывают сотрудники Дорожной полиции.
Как сообщила «Спутнику» глава пресс-службы департамента Приморского бульвара Афсана Мехтиева, со вчерашнего дня запрещено использование электросамокатов из-за многочисленных жалоб на их передвижение по территории бульвара: «Пока неизвестно, когда этот запрет будет снят».